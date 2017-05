'Alleen nieuw stadion zonder Feyenoord City voor 100 procent onmogelijk'

Volgens Frank Keizer, projectleider van het plan Feyenoord City, is het voor 100 procent onmogelijk dat er alleen een nieuw stadion voor Feyenoord komt zonder de verdere gebiedsontwikkeling van Feyenoord City. Dit zei hij dinsdag tijdens een speciale uitzending van FC Rijnmond met het oog op de stemming van de gemeenteraad van donderdag over dit plan.

In deze speciale uitzending was Keizer samen met journalist en Feyenoord-supporter Paul Verspeek te gast bij presentator Frank Vijg. Zij discussieerden verder onder meer over het behoud van de unieke sfeer van De Kuip in het mogelijke nieuwe stadion en enkele financiële overwegingen.



Daarnaast is er in deze uitzending een reportage te zien zijn waarin architect David Gianotten laat zien wat hij met het nieuwe stadion aan de Maas van plan is. Verder zie je Rotterdamse politici die hun mening geven over de eventuele financiële steun van de gemeente aan het stadion.



Feyenoord City heeft de gemeente Rotterdam gevraagd voor 135 miljoen euro te participeren in het project: 35 miljoen voor de infrastructuur, 60 miljoen euro voor de grond, die daarna in erfpacht wordt uitgegeven, en 40 miljoen euro in aandelen voor het stadion.



De volledige uitzending van deze speciale FC Rijnmond is in de video terug te kijken.