Griekenland lonkt, terwijl examenkoorts stijgt

Aan de buitenkant kun je niks aan hen zien, maar van binnen gieren de zenuwen door hun lijf. Vwo-leerlingen Max Bruijn en Jaap Marcus beginnen woensdag aan hun eindexamens met het vak Nederlands. Wat hen betreft gelijk het moeilijkste vak.

De twee scholieren bereiden zich al drie weken bij After's cool in Rotterdam-Kralingen voor op hun examens. Voor een goeie begeleiding, maar vooral omdat ze snel afgeleid worden door bijvoorbeeld hun ouders. "Die komen steeds vragen hoe het er mee gaat", zegt Max lachend. "Of ze gaan ineens stofzuigen of de was doen naast me", vult Jaap aan.

Jaap zit op het Montessori Lyceum en staat er naar eigen zeggen goed voor. Toch is hij wel gespannen voor de eindexamens. Vooral Nederlands. "Die teksten lezen is echt heel lastig. Ik heb wel veel geoefend met oude examens, maar het blijft moeilijk."

Max doet vanaf woensdag zijn eindexamens in de gymzaal van het Libanon Lyceum. Hij heeft geen speciale rituelen vooraf of een pen die geluk brengt. "Ik ga daar gewoon zitten met mijn waterflesje en een banaan. Het belangrijkste is dat ik rust heb in mijn hoofd."

Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze nog een laatste advies van Sanne Hoftijzer van After's cool. "Ga vanavond vroeg naar bed", zegt ze. "Want dat is heel belangrijk." Jaap belooft het en checkt bij Sanne nog heel even hoe het ook weer zit met zijn gemiddelde als hij voor het examen een 5,3 zou halen. Voor de zekerheid.

Vanaf woensdag moeten de jongens het doen en dat vinden ze best spannend. Als het goed gaat en ze slagen, dan wordt het feest en gaat Jaap samen met een groepje vrienden op reis naar Griekenland. "Daar kijk ik echt naar uit. Dat geeft me de 'drive' om er doorheen te komen."