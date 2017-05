Drijvende speeltuin in Port Zélande: als het hier niet lukt, lukt het nergens

"Kijk, daar ligt voor een ton te dobberen", zegt zakenman Erik Hazelzet. Vanaf een steiger in vakantiepark Port Zélande bij Ouddorp staart hij naar de opblaasbare speeltoestellen in het water. Zondag moet zijn aquapark Splash klaar zijn voor gebruik.

Hazelzet is een volhouder. Na tegenvallende inkomsten van een aquapark in Hellevoetsluis pakte hij zijn biezen en vertrok naar Curaçao. Nu is hij weer terug in Nederland, om op twéé plekken in de regio een aquapark te gaan exploiteren.

Vanaf 1 juni komt er opnieuw een Splash in Hellevoetsluis. Maar de eerste die opengaat is dus in Port Zélande. Hazelzet gokt hier op goede exploitatiemogelijkheden door de steeds wisselende stroom vakantiegangers. "Als het hier niet lukt, lukt het nergens."

De afgelopen dagen is er in Ouddorp hard gewerkt om de speeltoestellen op te blazen en aan elkaar te koppelen. Woensdag worden ze verankerd.

Het geel, groen en blauwe materiaal is van Duits-Chinese makelij en moet je volgens de zakenman zien als "de Mercedes onder de waterparken."

Dat is ook wel nodig, weet hij uit ervaring, want in Nederland kan de wind flink aantrekken. De beruchte zomerstorm van 2015 richtte flinke schade aan bij zijn eerdere park in Hellevoetsluis. In Port Zélande heeft hij minder te vrezen van een windkracht 5 of 6. "Hier ligt alles veel meer in de luwte."

Samen met zijn vijf man personeel is Hazelzet druk bezig om alles op tijd gereed te krijgen. Hij draagt een t-shirt en een spijkerbroek en soms zelfs een wetsuit. De bossspringt namelijk ook zelf het water in om de toestellen in de juiste positie te manoeuvreren.

De zomer kan hem niet mooi genoeg worden. Want hoe vaker de zon schijnt, hoe groter de trek naar een van zijn twee aquaparken zal zijn.

Voorlopig is het nog niet zo ver. "Ik kom eruit, want ik heb kouwe poten", roept Hazelzet vanuit het water. Zijn rillerigheid is niet verwonderlijk Bij de Brouwersdam komt de temperatuur nog niet veel verder dan twaalf graden. Tja...