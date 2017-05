'Rotterdam' op kunstexpo Venetië

Het logo van de Biënnale in Venetië

In het Italiaanse Venetië opent minister Bussemaker woensdag het Nederlandse paviljoen voor de 57ste Biënnale. In 'onze' films zitten beelden uit Rotterdam-Pendrecht.

Een biënnale is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie. In Venetië presenteert Nederland zich onder het thema 'Cinema Olanda' en de expositie is gemaakt door onder andere de Rotterdamse kunstenaar Wendelien van Oldenborgh.

Pendrecht

Cinema Olanda gaat onder meer over de massa-immigratie van Indonesiërs in de jaren vijftig, de Surinaams-Antilliaanse kraakbeweging uit de jaren vijftig en een multiculturele band met tieners.

Het decor van de film is de St. Bavokerk in de Rotterdamse wijk Pendrecht.

Diversiteit

Het is de bedoeling van Van Oldenborgh geweest om Nederland te presenteren als een transparant, progressief en tolerant land.

De film brengt mensen samen uit verschillende generaties en met diverse achtergronden. Die gesprekken moeten een inkijkje geven in de veranderende opvattingen over solidariteit in Nederland.

Het Nederlandse paviljoen op Biënnale in Venetië is tot en met 26 november te zien.