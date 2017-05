'Ik waande me de machtigste man van Nederland'

Parachutist René Hoogland uit Capelle aan den IJssel wist van niks. "Ineens stond er een grijs busje voor m'n neus met premier Rutte erin." Die kwam langs om bij Skydive Rotterdam de regio vanuit de lucht te zien.

Hoogland was de gelukkige die de minister-president mocht begeleiden bij de zogeheten tandemsprong. "Hij had zich via de normale weg ingeschreven. Een kennis had de boeking gedaan", vertelt hij.

Daarom wist niemand dat het om de premier ging. Het was een privé-uitje van Rutte. Hij was op stap met vrienden.

Zenuwen

Op de vraag of de premier zenuwachtig was, antwoordt Hoogland dat het wel meeviel: "Hij was net zo nerveus als de meeste anderen. Dat is vrij gezond als je het voor de eerste keer doet."

Of Hoogland zelf niet ineens een beetje nerveus werd? "Ik waande me heel even de machtigste man van Nederland", verklaart de ervaren parachutespringer.

Het werd een vrije val van ruim een halve minuut en daarna nog een afdaling van enkele minuten boven Rhoon.

Formatieperikelen

Hoogland had ook genoeg tijd voor een kletspraatje met de minister-president. "We hebben over van alles en nog wat gepraat", zegt de parachutist enthousiast.

"We hebben wat over de formatie gesproken." Helaas kan hij er inhoudelijk weinig over zeggen. Lachend: "Ik heb beloofd daar niks over te zeggen."