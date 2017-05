Riolering bij gemaal Zevenhuizen kapot

Leidingbreuk bij gemaal Nesselande. Foto: Hoogheemraadschap Water uit het gemaal ligt nu op straat in Nesselande. Foto: Hoogheemraadschap

Bij het rioolgemaal Nesselande aan de Onderweg in Zevenhuizen is woensdagochtend een breuk ontstaan in een rioolleiding. Omwonenden hadden er geen last van.

Volgens het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard kwam de eerste melding binnen rond 06.30 uur. Medewerkers zijn direct ter plaatse gegaan. Daar aangekomen stond er wat water op straat. Het eerste dat monteurs hebben gedaan is zorgen voor een omleiding: "Al het water dat naar het gemaal gaat, wordt omgeleid", zegt het Hoogheemraadschap. Er zijn ook tankwagens bij het gemaal om te helpen het afvalwater dat op straat ligt weg te krijgen. Graafwerkzaamheden

Een aannemer heeft de persleiding opgegraven en de breuk gevonden. De leiding wordt gerepareerd. Een aannemer heeft de persleiding opgegraven en de breuk gevonden. De leiding wordt gerepareerd. Sloot

Er is wat van het afvalwater van het gemaal in een sloot in de buurt terecht gekomen. Medewerkers hebben de sloot dichtgezet om te voorkomen dat het vieze water zich kan verspreiden en het schoon te maken. Er is wat van het afvalwater van het gemaal in een sloot in de buurt terecht gekomen. Medewerkers hebben de sloot dichtgezet om te voorkomen dat het vieze water zich kan verspreiden en het schoon te maken. De leidingbreuk heeft geen gevolgen voor omwonenden: "Het gemaal ligt ver bij een woonwijk vandaan." Omdat de breuk dezelfde dag kan worden gerepareerd bestaat er ook geen gevaar dat het rioolwater problemen gaat opleveren.