Kraaijvanger en Oosterlaken naar Sliedrecht Sport

Volleybalclub Sliedrecht Sport heeft zich versterkt met Brechtje Kraaijvanger en Carlijn Oosterlaken. De landskampioen van de volleybal Eredivisie moet de leegtes opvullen die de stoppende Nienke de Waard en de geblesseerde Ilse Janssen achterlaten.

Kraaijvanger komt over van Flamingo’s uit Gennep. De 19-jarige diagonaal speelde pas een seizoen in de Eredivisie. Op de website van de club geeft ze aan dat ze verrast was door de interesse van Sliedrecht Sport. Aan haar de taak om in de voetsporen van Nienke de Waard te treden.

Passer-loper Oosterlaken komt over van Coolen Alterno uit Apeldoorn. De oud-jeugdinternational beschouwt Sliedrecht Sport als het hoogst haalbare in het Nederlandse volleybal. "Ik kan niet wachten tot het seizoen begint", zegt Oosterlaken.