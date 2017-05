Oorzaak ongeluk Alblasserdam blijkt hersenbloeding

Het fietspad in Alblasserdam met op de achtergrond de loods die in de weg zou staan

De fietser die zaterdag in Alblasserdam op een andere fietser was gebotst, was voorafgaand aan het ongeluk onwel geworden. Dat zegt de politie woensdagochtend.

Familie van het 63-jarige slachtoffer schrijft op internet dat het om een hersenbloeding ging. De reactie van de familie is door wethouder Verheij op Twitter gezet. Fietspad aanpakken

Verheij deed dat omdat in Alblasserdam veel mensen vinden dat de gemeente het fietspad aan de West Kinderdijk moet aanpakken. Op de plek waar het ongeluk is gebeurd, maakt het fietspad een kronkel omdat een leegstaande loods van de werf Mercon in de weg staat. Tegenliggers zijn daar moeilijk te zien. De wethouder zegt dat de gemeente daar niets aan kan veranderen, omdat de gemeente geen eigenaar is van de loods.