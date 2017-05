'Weer met naaldhakken over Schouwburgplein'

Het huidige Schouwburgplein in Rotterdam moet volledig op de schop

Het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam gaat op de schop. Wethouder Joost Eerdmans trekt 3 miljoen euro uit om het 'desolate plein' gezellig te maken.

De gemeente had het Schouwburgplein het liefst helemaal groen gemaakt met veel bomen en hout, maar het dak van de parkeergarage ligt 'in de weg'.

Het gebouw uit 1966 is niet berekend op veel gewicht en dus zijn al die bomen geen optie. De draagconstructie is simpelweg te zwak. Over vijf jaar kan het dak helemaal worden aangepakt.

Groot kleed

Volgens wethouder Eerdmans is het Schouwburgplein nu een plek waar je omheen loopt en niet overheen loopt.

"Ik wil de vloer die er nu ligt niet meer zien. Je glijdt uit als het regent en je blijft vastzitten met je naaldhakken", verklaart Eerdmans tegenover RTV Rijnmond.

De wethouder wil er een 'prachtig mooi kleed' neerleggen, waar mensen op kunnen zitten in het zonnetje of er kunnen spelen. Dat moet er komende zomer al liggen.

Verhoogde plein

Het verhoogde Schouwburgplein opkomen is soms ook nog een hele tour. Daar gaat ook wat aan veranderen: "We gaan de trappen lui maken", zegt Eerdmans.

Hij wil dat je fatsoenlijk het plein op en af kunt, zonder je benen te hoeven breken.

Parkeergarage

Er wordt ook wat gedaan aan de ingangen van de parkeergarage. De driehoekshuisjes verdwijnen. Eentje is er zelfs al weg en de andere verdwijnt binnenkort.

Het moet een echt plein worden met plantenbakken, terrasjes en verlichting. Ook de golfplatenaanblik van de bioscoop, Pathé Schouwburgplein, verandert om een frisse uitstraling te creëren.