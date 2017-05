Roy Kortsmit mist de rest van het seizoen

Sparta kan de rest van het seizoen niet beschikken over Roy Kortsmit. De keeper liep zondag in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente een blessure aan zijn meniscus op.

Kortsmit speelde de wedstrijd wel gewoon uit. De doelman kwam dit seizoen alle duels voor Sparta in actie. Dat waren 33 wedstrijden in de eredivisie en vijf in het bekertoernooi.

In de strijd tegen degradatie moet trainer Alex Pastoor nu gaan kiezen uit de jonge keepers Ricardo Kieboom, Michael Verrips, Bryan Janssen of Michael Fabrie .