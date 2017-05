Drinkwaterbedrijf in beroep om lozing Dordts Chemours

Drinkwaterbedrijf Oasen gaat in beroep tegen een beslissing van de provincie over Chemours in Dordrecht. Het bedrijf wil dat de chemiefabriek de lozing van de stof GenX op de rivier de Merwede vermindert.

Chemours loost op dit moment al GenX in de rivier. Dat zou op het moment nog geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid, maar om dat zo te houden moet de lozing worden teruggedrongen.

'Naar nul'

Woordvoerder Joost van Luijt van Oasen: "Het liefst zouden we naar nul gaan, want de stof hoort niet in de rivier thuis, maar ik weet niet of dat kan."

De vergunning voor het lozen van GenX is vorige maand door de provincie teruggebracht van 6400 kilo per jaar naar 2035 kilo per jaar. Dat is volgens Oasen onvoldoende.

"Wij willen dat die norm nog verder omlaag gaat. Wij zijn niet van het opvullen van veilige normen. Stel dat er bijvoorbeeld in Duitsland een ongeluk gebeurt met een lozing, dan zit je meteen aan de norm. Wij houden ons heel streng aan de normen en blijven er voor de zekerheid ver onder", aldus woordvoerder Joost van Luijt van Oasen.

Investeren

Als de norm toch bereikt zou worden, zou het drinkwaterleidingbedrijf miljoenen moeten investeren in extra zuiveringsinstallaties.

Oasen vindt dat het die kosten niet kan doorberekenen aan haar klanten, maar wil dat de vervuiler, het Dordtse Chemours, betaalt.