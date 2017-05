De politie heeft een 18-jarige Rotterdammer opgepakt die wordt verdacht van een overval op een pizzakoerier in Tilburg. Hij droeg tijdens de overval een apenmasker.

De dader beroofde de pizzakoerier in november van zijn geld, pizza's en mobieltje. Hij bedreigde de koerier met een namaakmachinegeweer.

De Rotterdammer is na onderzoek nu pas in beeld gekomen bij de politie. Hij zit al vast voor een poging tot een overval in Rotterdam.