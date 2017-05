Man valt van vier meter op scheepswerf

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (archieffoto)

Op een scheepswerf in Hardinxveld-Giessendam is woensdag een man ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer was bezig op een schip in een dok en viel door nog onbekende oorzaak vier meter naar beneden.

Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur bij Holland Shipyards. De traumahelikopter landde om eerste hulp te verlenen. Daarna is het slachtoffer naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.