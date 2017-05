Rotterdamse accountant speelt rol in VVD-affaire

Archieffoto geldbiljetten

Een accountant van Ernst & Young is betrokken bij de affaire rond VVD-voorzitter Henry Keizer. De man, die werkt in Rotterdam en woont in Lansingerland, zou verkeerde jaarrekeningen hebben goedgekeurd.

Dat zegt Pieter Lakeman van een stichting die onderzoek doet naar bedrijven woensdag. Daardoor zou de uitvaartonderneming waar Keizer de baas was, veel slechter uit de bus komen dan in werkelijkheid het geval was. De waarde van het bedrijf ging zo omlaag, waardoor Keizer zijn eigen bedrijf later voor weinig geld kon kopen. Er loopt op dit moment een onderzoek naar de integriteit van Keizer. Voor de duur van dat onderzoek heeft Keizer zijn taken als partijvoorzitter neergelegd. Ernst & Young besloot al eerder een onderzoek tegen de accountant te starten.