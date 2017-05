Gewonde bij vechtpartij Da Vinci College Dordrecht

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Bij een vechtpartij op het Da Vinci College op het Leerpark in Dordrecht is woensdag een leerling gewond geraakt. Mogelijk is de vrouw gestoken, maar dat is onduidelijk.

De politie zegt dat er geen mes is gevonden. Op de school was een vechtpartij waarbij meerdere leerlingen betrokken waren. Twee leerlingen, een man van 23 uit Papendrecht en een vrouw van 22 uit Dordrecht, zijn aangehouden. Over de toedracht van de vechtpartij is nog niets bekend.