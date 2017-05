Arrestaties en drugsvangst in Rotterdam-Feijenoord

De arrestatie van een verdachte in een mishandelingszaak heeft geleid tot de vondst van harddrugs en twee nieuwe aanhoudingen.

Agenten wilden dinsdag in een huis aan de Egelantierstraat in Rotterdam-Feijenoord een 16-jarige verdachte van een mishandeling oppakken. Tijdens de aanhouding werden de agenten getipt over een groot aantal witte brokken in de achtertuin. Het bleek om harddrugs te gaan.

In de woning waren nog twee anderen aanwezig, een 63-jarige man en 57-jarige vrouw. Ook zij zijn aangehouden. Het drietal zit nog vast.