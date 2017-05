Lichaam in uitgebrande auto Maasvlakte

Foto: MediaTV

De politie heeft in een uitgebrande auto op de Maasvlakte een stoffelijk overschot gevonden. De brandweer werd woensdagochtend gealarmeerd over de brand op een verlaten parkeerterrein. De brand was snel geblust.

Bij onderzoek werden in de auto stoffelijke resten gevonden. Daarna werden er privacyschermen om de wagen gezet. Er is nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer. De politie sluit een misdrijf niet uit. ''Alles staat nog open'', aldus een woordvoerder.