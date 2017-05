Tijdlijn nieuw Feyenoord-stadion: 10 jaar van mislukte plannen - deel 2

Feyenoord-fans (archieffoto)

De Rotterdamse gemeenteraad spreekt donderdag over het nieuwe stadion van Feyenoord en alles wat daarbij hoort, vervat in 'Feyenoord City''. In de zomer van 2013 zou de raad dat ook doen, maar een dag voor de stemming werd het plan ingetrokken. Hoe ging het daarna verder?

Klik hier voor het eerste deel van de tijdlijn van de aanloop naar het besluit over het nieuwe stadion. 27 juli 2013: Hoe nu verder? Het plan voor het nieuwe stadion wordt een dag voor de stemming gebombardeerd door Leefbaar Rotterdam. Hoe nu verder? Het plan voor het nieuwe stadion wordt een dag voor de stemming gebombardeerd door Leefbaar Rotterdam. Er komen drie wijze mannen, verder verkenners genoemd, die alle plannen voor het stadion nog een keer naast elkaar gaan leggen Het gaat in ieder geval om oud-wethouder Hans Vervat (PvdA) en oud-Ahoy-directeur Jos van der Vegt. Later wordt ook oud-wethouder Van Sluis (Leefbaar Rotterdam) aan de verkenners toegevoegd. 06 december 2013: Red de Kuip komt ondertussen met een Red de Kuip komt ondertussen met een verbeterd plan voor het stadion. Het dak wordt groter, waardoor iedereen droog zit. De aandeelhouders van Feyenoord zien de nieuwe plannen wel zitten. 25 januari 2014: Bouwbedrijf BAM presenteert plannen presenteert opnieuw plannen voor een verbouwing van het stadion. Een paar weken later komt VolkerWessels, ook een oude bekende, met een plan voor een nieuw stadion, op de huidige plek van de Kuip. Bouwbedrijf BAM presenteert plannen presenteert opnieuw plannen voor een verbouwing van het stadion. Een paar weken later komt VolkerWessels, ook een oude bekende, met een plan voor een nieuw stadion, op de huidige plek van de Kuip. 02 april 2014: Het plan van VolkerWessels Het plan van VolkerWessels belandt in de prullenbak . De verkenners kiezen twee plannen uit: dat van Red de Kuip en van BAM. 01 mei 2014: Het plan van BAM wordt door de Het plan van BAM wordt door de verkenners voorgedragen . Het wordt een renovatie en dat is iets waar de mensen van Red de Kuip ook wel mee kunnen leven. De kosten komen uit op 240 miljoen euro. De gemeente is blij met de plannen omdat de gemeentelijke bijdrage waarschijnlijk niet meer zal zijn dan 35 miljoen euro. De plannenmakers bij BAM gaan dan aan het werk. 27 januari 2015: Met de nodige vertraging presenteert BAM de bijgewerkte plannen voor de Met de nodige vertraging presenteert BAM de bijgewerkte plannen voor de vernieuwbouw van De Kuip . De club gaat nu doorrekenen of de plannen haalbaar zijn. In de plannen krijgt het stadion 63.000 plaatsen. De kosten blijven onder de 200 miljoen. 09 maart 2015: Feyenoord Feyenoord onderhandelt niet langer met BAM over de 'vernieuwbouw' van het stadion. Volgens de club vallen de kosten veel hoger uit dan verwacht. De komst van het nieuwe stadion loopt daarmee zeker twee jaar vertraging op. Ook supporters reageren ‘teleurgesteld’. Ook op de Coolsingel wordt met verbazing gereageerd over het stuklopen van de gesprekken. 14 december 2015: Ruim een half jaar later komt Feyenoord opnieuw met de wens voor een nieuwbouwplan. Een werkgroep, met onder andere de bekende architect Rem Koolhaas, moet de plannen verder gaan uitwerken. Ruim een half jaar later komt Feyenoord opnieuw met de wens voor een nieuwbouwplan. Een werkgroep, met onder andere de bekende architect Rem Koolhaas, moet de plannen verder gaan uitwerken. 06 januari 2016: Het stadsbestuur komt met drie mogelijke locaties. Er wordt gekozen voor De Veranda, aan de rivier. In de plannen blijft De Kuip gewoon bestaan. Daarna blijft het maanden stil. Het stadsbestuur komt met drie mogelijke locaties. Er wordt gekozen voor De Veranda, aan de rivier. In de plannen blijft De Kuip gewoon bestaan. Daarna blijft het maanden stil. 30 november 2016: Feyenoord presenteert de plannen voor Feyenoord presenteert de plannen voor Feyenoord City . Het gaat om een algeheel plan, met woningen, een uitgaansgebied, parkeergarages, winkels en hotels. De kosten zijn anderhalf miljard euro. De gemeente zou zo’n 135 miljoen euro moeten bijdragen. Het nieuwe stadion krijgt 63.000 plaatsen. 07 februari 2017: De gemeenteraad is bijzonder kritisch over de plannen voor Feyenoord City, met name over de financiële onderbouwing. De meeste partijen noemen de verwachtingen ‘veel te optimistisch’. De gemeenteraad is bijzonder kritisch over de plannen voor Feyenoord City, met name over de financiële onderbouwing. De meeste partijen noemen de verwachtingen ‘veel te optimistisch’. 15 maart 2017: Het Rotterdamse stadsbestuur is akkoord met de bouw van Feyenoord City. De financiële cijfers zijn verder onderbouwd en de wethouders zien het wel zitten. Het Rotterdamse stadsbestuur is akkoord met de bouw van Feyenoord City. De financiële cijfers zijn verder onderbouwd en de wethouders zien het wel zitten. 29 maart 2017: Ook vanuit de gemeenteraad van Rotterdam Ook vanuit de gemeenteraad van Rotterdam lijkt het vertrouwen in de plannen nu steeds groter te worden. De raadsleden krijgen nog een keer tekst en uitleg van de plannenmakers en lijken nu positiever. Alleen het CDA zegt bij voorbaat ‘ja’ tegen het plan en de gemeentelijke investering. De andere partijen houden de kaarten nog tegen de borst. 30 maart 2017: Het belangrijkste kritiekpunt lijkt nu plots de ‘mobiliteit’ te zijn. Veel mensen, ook politici, maken zich zorgen over de bereikbaarheid van het nieuwe stadion. Het belangrijkste kritiekpunt lijkt nu plots de ‘mobiliteit’ te zijn. Veel mensen, ook politici, maken zich zorgen over de bereikbaarheid van het nieuwe stadion. Bij thuiswedstrijden staat de omgeving nu al vast en met een groter stadion lijken die problemen alleen maar groter te zijn. Bij een debat van Open Rotterdam komt een opvallende tegenstander van de huidige plannen: oud-Feyenoord-coach Leo Beenhakker.

Lees ook: Tijdlijn nieuw Feyenoord-stadion: 10 jaar van mislukte plannen - deel 1