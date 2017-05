Erik Falkenburg weg bij Willem II

Erik Falkenburg in zijn tijd bij AZ

Oud-Spartaan Erik Falkenburg verlaat Willem II aan het einde van het seizoen. Het contract van de middenvelder wordt niet verlengd. Falkenburg kwam in 2015 over van de aartsrivaal van de Tilburgers NAC Breda.

Falkenburg speelde in totaal 68 wedstrijden in het shirt van Willem II. Daarin scoorde hij twintig keer.

De geboren Leidenaar is een echte "eredivisienomade". In zijn loopbaan speelde hij voor Sparta, AZ, N.E.C, Go Ahead Eagles en NAC.