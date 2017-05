Volkstuinders op Goeree ten einde raad na zesde inbraak

Een groep tuinders in Stad aan 't Haringvliet op Goeree-Overflakkee is het goed zat. Voor de zesde keer in drie jaar tijd is er deze week bij hen ingebroken.

Ditmaal werden onder meer vijf dure freesmachines, groente en fruit en een grote hoeveelheid gereedschap meegenomen. "We tasten in het duister wie er achter zitten", zeggen de volkstuinders van het complex de Vroon. "Kijk, zo'n freesmachine loopt in de papieren, maar er zijn ook tomatenplantjes en strengen knoflook gestolen. Wie doet nou zoiets?" Het volkstuincomplex ligt aan de rand van Stad aan 't Haringvliet. Omdat er geen stroom is, kunnen er geen camera's worden geplaatst. "De elektra die we voor onze machines nodig hebben, komt uit een generator. En daarvan zijn er de afgelopen jaren ook al een paar gestolen." De freesmachines worden gebruikt om het land te bewerken: gaten, geulen en greppels graven. "Ook al zijn we de jongsten niet meer, we geven niet op. We hopen dat als mensen zien dat er plotseling op social media freesmachines worden aangeboden, dat ze dan de politie erbij halen. Maar het kan ook dat ze allang de grens over zijn."