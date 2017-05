Werkstraf geëist voor dodelijk rit in nieuwe auto

Justitie eist een werkstraf van 240 uur voor een dodelijk ongeluk in de Galileistraat in Rotterdam in mei 2016. Door een te hoge snelheid sloeg de auto over de kop, waardoor de passagier naast de bestuurder om het leven kwam.

Het slachtoffer was de neef van de 29-jarige bestuurder. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit. Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder tegen de 100 kilometer per uur reed, waar 50 is toegestaan.

Kick

De Schiedamse verdachte verklaarde dat hij de auto net gekocht had en voor de kick hard was gaan rijden. In zijn BWM reed hij naar de Galileistraat om te gaan chillen, samen met vrienden en familieleden in twee andere auto's.

Tijdens een inhaalmanoeuvre vloog de auto uit de bocht en raakte een lantaarnpaal en een hek. Een staaf van het hek ging door de voorruit en raakte de bijrijder.

Rijbewijs

Naast een werkstraf wil justitie een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en het intrekken van het rijbewijs voor twee jaar.

Justitie: "Normaal zou hier alleen een onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats zijn, maar ik houd er rekening mee dat het slachtoffer zijn neef was. Binnen de familie wordt het hem vergeven. De verdachte is dagelijks bezig met het ongeval."

Schamen

Volgens zijn advocaat schaamt zijn cliënt zich diep. "Hij wordt toch aangezien voor de man die zijn neefje doodreed. Hij durft eigenlijk niet meer buiten te komen."

De verdachte, tot slot: "Het was ontzettend stom en is een grote les voor mij geweest." De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.