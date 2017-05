Oud-aanvoerder Heracles hoopt op titel Feyenoord

Antoine van der Linden speelde drie seizoenen bij Heracles en was zelfs aanvoerder in Almelo. Toch hoopt de voormalig profvoetballer dat Feyenoord zondag wint van zijn oude club. "Ik ben Rotterdammer, supporter van Feyenoord en hoop dat er zondag een feest losbarst."

Van der Linden is tegenwoordig jeugdtrainer bij FC Emmen en woont al jaren in het Noord-Oosten van Nederland. Hij volgt Heracles Almelo nog steeds op de voet en is vooral onder de indruk van zijn voormalig ploeggenoot Samuel Armenteros, die al negentien keer scoorde. Het tweetal speelde drie seizoenen met elkaar samen bij Heracles. "Samuel heeft nog nooit zoveel goals gemaakt in een seizoen. Jaren geleden deed hij het bij ons ook heel goed, maar het kwam er daarna bij Anderlecht en Feyenoord niet uit. Dat had ik niet verwacht."

Toch denkt Van der Linden dat Feyenoord zondag de titel zondag pakt omdat de Rotterdammers zullen profiteren van de defensieve zwakte van de ploeg van coach John Stegeman.