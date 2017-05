Extra maatregelen rond kampioenswedstrijd

Er komt komende zondag een beperkt alcoholverbod in het centrum van Rotterdam rond de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles. Het is een van de maatregelen die de gemeente neemt om een herhaling van de rellen van afgelopen weekend te voorkomen.

Winkels in het centrum mogen op zondag en indien er een huldiging volgt op maandag geen alcoholische dranken verkopen. Het verbod geldt niet voor de horeca.

De burgemeester heeft samen met de officier van justitie en de korpschef de inzet van afgelopen zondag geëvalueerd. Meer dan honderd supporters werden aangehouden.

Zondag bieden gemeente en horecaondernemers duizenden supporters de mogelijkheid om de wedstrijd op grote schermen volgen. Voor deze locaties (Stadhuisplein, Binnenrotte en Biergarten) is een toegangskaart verplicht.

Alle kaarten zijn inmiddels uitverkocht. De gemeente geeft supporters het advies naar een buurtcafe te gaan of thuis te kijken.

Eén van de maatregelen zou ook zijn dat er extra hekken in het centrum komen te staan. Niet langer is het dan één groot open terrein. Het wordt nu verdeeld in kleinere compartimenten. Dat moet ervoor zorgen dat supporters niet overal heen kunnen rennen.