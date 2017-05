Schoolinbreker greep toch weer naar de fles

Meerdere scholen in Rotterdam Lombardijen en IJsselmonde werden in januari van dit jaar slachtoffer van inbraken. De dader stond woensdag voor de rechter en bekende alles.

De buit bestond uit tv's en beeldschermen. Volgens Jan van D.(46) was hij steeds samen met een maat, maar die ontkent alles. Het was wel die maat, waardoor het weer fout was gegaan in het leven van de Rotterdammer, zo vertelde hij de rechter.

"Ik had geen huis en geen uitkering. Mijn vriendin was zwanger en had een psychose. Ik belandde bij een vriend en toen begon ik weer met drinken. Maar ik heb nu besloten schoon schip te maken."

Alcoholisme

De Rotterdammer heeft in het verleden regelmatig vastgezeten en is ook bij Bouman in behandeling geweest voor zijn alcoholisme. Hij vroeg de rechter hem nog een kans te geven, omdat zijn moeder terminaal is.

Justitie wilde daar niet al te veel rekening mee houden en eiste woensdag een straf van een half jaar cel (tien maanden, waarvan vier voorwaardelijk) en verplicht contact met de reclassering.

De rechter besloot de verdachte voorlopig vrij te laten, zodat hij voor zijn moeder kan zorgen. "Over twee weken doen wij uitspraak, daar moet u wel bij zijn. Het is niet uitgesloten dat we u dan alsnog naar de cel sturen."