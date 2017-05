Arrestatie voor fatale schietpartij Rotterdam-Zuid

Oploop bij het Ikazia Ziekenhuis

De politie heeft opnieuw iemand aangehouden voor de fatale schietpartij in de Dynamostraat in Rotterdam-Zuid. Het slachtoffer werd bij het Ikazia Ziekenhuis uit een auto gedumpt en overleed later aan zijn verwondingen.

Dinsdagavond is een 21-jarige Rotterdammer opgepakt voor betrokkenheid bij de schietpartij. Daarnaast zit er nog een man uit Limburg vast. Drie andere mannen die eerder werden opgepakt, blijken niets met de zaak te maken te hebben. De broer van het Rotterdamse slachtoffer werd een paar dagen eerder op Curacao doodgeschoten. Volgens nabestaanden is er verder geen verband tussen de misdrijven.