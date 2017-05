Schilderen als therapie voor Feyenoord-verlies

Een slungelachtige figuur in Feyenoord-tenue, tegendonkere wolken als achtergrond. Zo heeft beeldend kunstenaar Rene Jacobs het verlies tegen Excelsior in een schilderij verwerkt.

Jacobs: "Ik vond het een dramatische wedstrijd en vond dat ik dat moest omzetten. Geen woorden maar daden immers, zoals de titel van het doek ook is gaan heten.''

''Ik vond dat ik daarvoor een figuur moest schilderen die symptomatisch is voor de wedstrijd van afgelopen zondag. Ik hoop wel dat het komende zondag beter gaat."

Het is geen opwekkend schilderij geworden. Het legioen is van het veld verdwenen, alleen de moeder van de speler staat nog naast het veld. Op de spandoeken van de vliegtuigjes die achter hem vliegen, staat: 'Een onmogelijke opgave'.

"Als je dat eenmaal denkt, krijg je het moeilijk meer uit je hoofd. Ze moeten die knop omzetten, willen we zondag winnen."

Schlemiel

Ondanks de bepaald niet positieve afbeelding, noemt de kunstenaar zich wel degelijk een Feyenoord-supporter. "Sterker nog, ik ben na zondag nog meer van dit team gaan houden.''

''Het team is niet gemaakt om met flitsend tikkie-takkie-voetbal te winnen. Feyenoord is lijden. Laten we wel wezen, ze staan nog steeds bovenaan en het is een schitterend elftal. Maar iedere held is weleens een schlemiel."

Deceptie

De kunstenaar exposeert het doek in zijn galerie in Delft. Hij wil het graag verkopen, maar het was niet bij voorbaat zijn bedoeling. "Ik heb het verdriet gevoeld en vond het 't waard om het op doek vast te leggen. Ik heb de deceptie van mij afgeschilderd, nu de selectie nog."

Maar zou een Ajaxied dit niet eerder kopen dan een Feyenoorder? "Ja, om als dartbord te gebruiken'', lacht hij. "Maar als we verliezen, dan doe ik hem voor de helft van de prijs weg."