Gewonden bij schietpartij in Rotterdam

Op de Katendrechtse Lagedijk in Rotterdam zijn woensdagavond bij een schietpartij twee mannen gewond geraakt. Vanuit een auto werden de slachtoffers van 25 en 22 jaar onder vuur genomen. Zij raakten gewond, maar niet levensgevaarlijk.

Mensen belden rond 19.00 uur de politie dat zij schoten hoorden en een auto zagen wegrijden.

In de vlakbij gelegen Eksterstraat vonden zij een gewonde man. Hij was twee keer geraakt en werd naar het ziekenhuis vervoerd.

Enige tijd later meldde zich een tweede gewonde man. Hij was zelf al naar het ziekenhuis gegaan. Ook zijn toestand is niet levensbedreigend.

Een derde man meldde zich op het politiebureau met een mogelijke kogelinslag in zijn auto. De politie is op zoek naar meerdere daders.