Stankklachten in Brielle en Hellevoetsluis

archieffoto

In Brielle en Hellevoetsluis wordt sinds 19.00 uur geklaagd over stank. Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn al meer dan dertig klachten binnengekomen over een olieachtige lucht.

De klachten kwamen eerst alleen uit Brielle. Omdat inmiddels de wind is gedraaid, komen de klachten nu ook uit Hellevoetsluis. De oorzaak van de stank is nog niet gevonden.