Rechterhand Klaas Otto direct weer vastgezet

Handlanger Janus de V. in de grote strafzaak tegen oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender is woensdag toch niet vrijgelaten. De 47-jarige verdachte uit Bergen op Zoom werd in de gevangenis in Dordrecht gelijk weer aangehouden vanwege een ander feit.

De politie verdenkt hem van mishandeling, aldus een woordvoerder. Over de nieuwe zaak wil de politie verder niks kwijt. Klaas Otto en zijn rechterhand Janus de V. stonden dinsdag voor de rechter in Breda. Ze worden beiden vervolgd voor onder meer afpersing en mishandeling. De rechtbank bepaalde dat Janus de V. moest worden vrijgelaten uit voorarrest, maar zover kwam het woensdag dus niet. Het verzoek om vrijlating van Klaas Otto wees de rechter dinsdag af.