19 jaar cel geëist in eerwraakzaak

Tegen een vader en zoon uit Dordrecht is in hoger beroep negentien jaar cel geeist wegens moord. De twee zouden in 2013 bij IJzendijke een 24-jarige plaatsgenoot hebben gedood in een eerwraakzaak.

Het slachtoffer zou een relatie hebben gehad met een vrouw die al was uitgehuwelijkt aan een ander. De vader (54) en de broer (28) van de vrouw konden dat niet verkroppen en hebben volgens het OM de man vermoord. Het OM was woensdag hard in zijn eis. ''Op een bijzonder laaghartige manier wordt door de verdachten een situatie gecreëerd waarin zij het slachtoffer kunnen doodschieten.'' ''Op korte afstand, waarschijnlijk met het wapen in de mond, wordt hij doodgeschoten en vervolgens met nog twee schoten ‘afgemaakt’.'' De twee kregen in eerste aanleg gevangenisstraffen van 19 en 15 jaar cel opgelegd. Het gerechtshof doet op 7 juni uitspraak.