OG3NE oefent in Kiev

De Dordtse meidengroep OG3NE oefende woensdag op het podium tijdens de eerste dress rehearsal voor hun optreden op het Eurovisie Songfestival in Kiev.

Lisa, Amy en Shelley Vol nemen namens Nederland deel aan het Songfestival in Oekraïne met het nummer Lights and Shadows.

In Kiev is het trio ingedeeld in de tweede halve finale die donderdag plaatsvindt.