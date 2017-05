Schadeclaims na Turkse rellen Westblaak

Bij de gemeente Rotterdam is voor 22.000 euro aan schadeclaims ingediend, na de Turkse rellen rondom de Westblaak. Dat heeft wethouder Eerdmans aan de gemeenteraad laten weten.

De Nederlandse autoriteiten wilden niet dat Turkse ministers in Rotterdam campagne kwamen voeren voor een referendum over een nieuwe Turkse grondwet. De Turkse minister kwam toch en werd weggestuurd, tot woede van groepen Turken voor het consulaat.

In de ongeregeldheden die uitbraken is voor een kleine tweeduizend euro aan materiële schade toegebracht, vooral bij de bushokjes van de RET. De rest is immateriële schade.