Onderzoek naar leerlingenvervoer Rotterdam

Wethouder De Jonge van Rotterdam laat onderzoek doen naar de twee bedrijven die samen het leerlingen- en ouderenvervoer in Rotterdam moeten gaan verzorgen. Eerder liet de gemeente weten dat de RMC die taak kwijtraakt.

Meerdere politieke partijen en de RMC zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de nieuwe partijen, onder de naam Lorem Focus.

De bedrijven zouden financiële problemen hebben, onder meer door een conflict in de provincie Gelderland. Mogelijk zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor hun taken in Rotterdam.

De RMC vecht de uitkomst van de aanbesteding in een kort geding aan, dat volgende maand dient. Ondertussen laat De Jonge onderzoeken wat er waar is van alle geruchten over Lorem Focus, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. De contracten zijn nog niet getekend, benadrukt de wethouder.