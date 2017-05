HC Rotterdam wint eerste confrontatie met Amsterdam

Hockeyclub Rotterdam is de play-offs om het landskampioenschap goed begonnen. De ploeg van trainer Albert Kees Manenschijn won voor veel publiek in de eerste halve finale met 2-0 van AH&BC Amsterdam.



Na een matig begin van de wedstrijd, waarin beide teams erg aan elkaar gewaagd waren, brak Seve van Ass het duel een kwartier voor tijd pas open via een rake strafcorner:1-0. Even daarvoor had Billy Bakker namens de bezoekers nog een strafcorner keihard op de lat gepusht. Nadat Amsterdam hun keeper had gewisseld voor een veldspeler, kon Simon Egerton na een counter vlak voor tijd voor de beslissing zorgen: 2-0.



Zaterdag om 16.35 uur volgt de tweede wedstrijd. Mocht Amsterdam dat duel winnen, dan volgt er zondag om dezelfde aanvangstijd een derde wedstrijd. Wint Rotterdam, dan spelen zij de finale tegen Kampong of Bloemendaal.