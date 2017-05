Dag des oordeels voor Feyenoord City

De gemeenteraad van Rotterdam neemt vandaag een besluit over de komst van een nieuw Feyenoord-stadion.

Er wordt al sinds 2006 gesproken over een nieuw stadion, maar er is uiteindelijk nooit over gestemd. Een paar jaar geleden werd een voorstel op het laatste moment ingetrokken. Er was geen raadsmeerderheid voor een bankgarantie.

In het nieuwe plan wordt ook de omgeving ontwikkeld in Feyenoord City. Daar maakt het stadion ook deel van uit. De gemeente wordt nu gevraagd om 135 miljoen euro.