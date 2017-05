Donderdag in 'Bureau Rijnmond'

Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteedt donderdag aandacht aan vijf zaken. Bijvoorbeeld de ongeregeldheden die plaatsvonden na het verlies van Feyenoord tegen Excelsior. In de uitzending worden beelden getoond van verdachten.

Maar ook aandacht voor een babbeltruc op Plein 1953 in Rotterdam, een mishandeling in de parkeergarage aan het schouwburgplein en een woninginbraak in Barendrecht.

Tot slot vraagt de politie getuigen en informatie over een schietincident op 3 mei. Een 24-jarige Rotterdammer raakte zwaar gewond en overleed later die dag in het ziekenhuis.



Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.