'Minischaaltje' ligt al klaar in Feyenoord Fanshop

Niet alleen voor de fans en de spelers zijn het spannende dagen, ook de Feyenoord Fanshop kijkt reikhalzend uit naar de kampioenswedstrijd komende zondag. Kunnen de kampioensspulletjes eindelijk worden afgestoft?

De afgelopen dagen zijn de Feyenoord-spullen hard gegaan. De winkel op Rotterdam Centraal ziet er donderdagochtend goed gevuld uit, maar wie goed kijkt weet wel beter.

"Gezien het moment en de drukte die we hebben gehad, kun je wel zeggen dat de échte spullen op zijn. Door de toestroom van afgelopen weekend missen we die", zegt manager merchandising, Alex van Mook.

'Alles ging hard'

Het is lastig te zeggen welke producten rond de eerste kampioenswedstrijd van Feyenoord het best scoorden, want 'alles' is hard gegaan.

"Maar toppers zijn wel de wedstrijdshirts, sjaals, trainingspakken en vlaggen. Heel veel vlaggen", erkent Van Mook.

Het ging volgens de manager harder dan bij de KNVB-beker. "Het is nu ( na de verloren wedstrijd tegen Excelsior, red.) veel drukker dan bij de beker, terwijl het zondag pas weer gaat gebeuren."

Kampioensspullen

Ook al moeten de spelers van de Rotterdamse club het zondag nog wel even doen, de kampioensspullen liggen al klaar in de fanshop.

"Na het laatste fluitsignaal gaan we gelijk verkopen: sjaals, shirts, vlaggen, allemaal echt gerelateerd aan het kampioenschap."

Van Mook is vooral beretrots op het 'officiële minischaaltje'. "Dat betekent dat we eindelijk die prijs weer hebben", zegt hij over de afgeleide van de grote schaal.

De fanshop heeft er duizenden ingekocht en als je er zondag, als Feyenoord kampioen wordt, een weet te scoren, krijg je er ook een echt doosje bij.

Onze verslaggever Suzanne Mulder mocht stiekem in het magazijn kijken. Dit is het minischaaltje: