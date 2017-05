Rijnmonders meest ontevreden over gezondheid

Een stethoscoop van een dokter

Mensen in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn minder tevreden over hun gezondheid dan mensen in de rest van het land. Dat blijkt donderdag uit onderzoek door onder meer alle GGD's en het RIVM.

De Rijnmonders melden gemiddeld meer gezondheidsproblemen. Ook vinden ze vaker dat die problemen beperkingen opleveren in hun dagelijkse activiteiten. Landelijk zegt 75,6 procent van de ondervraagden een goede tot zeer goede gezondheid te ervaren. In onze regio is dat 71,6 procent. De GGD in Kennemerland (Noord-Holland) meldt voor die regio een percentage van 78,1 procent, het hoogste van het land. Leeftijdsverschillen

Het zijn met name de Rijnmondse 65-plussers die minder tevreden zijn over hun gezondheid: 58,2 procent ten opzichte van 75,2 procent onder 19- tot 65-jarigen. Landelijk gezien gaat het om percentages van 62,4 procent onder de ouderen en 79,5 procent onder mensen tot 65 jaar.