Basisschool Zwijndrecht ontruimd na gaslek

Archieffoto gaslek

Het gaslek in de Gerard Doustraat in Zwijndrecht is donderdagochtend in een uur gedicht. Leerlingen van basisschool De Dolfijn aan de naastgelegen Laurensvliet moesten voor de zekerheid het pand verlaten.

Volgens de veiligheidsregio was het een 'redelijk groot gaslek' en daarom werden de kinderen van de basisschool voor de zekerheid naar buiten gebracht. Monteurs van netbeheerder Stedin gingen ter plaatse om de situatie te bekijken en het probleem op te lossen. De Gerard Doustraat ging aan beide kanten op slot. Alleen basisschool

Alleen de basisschool kwam door het gaslek zonder gas te zitten. Enkele leerlingen worden in de buurt opgevangen. Alleen de basisschool kwam door het gaslek zonder gas te zitten. Enkele leerlingen worden in de buurt opgevangen. De meeste leerlingen zijn direct met de ouders mee naar huis gegaan, omdat het gaslek ontstond op het moment dat de kinderen werden afgezet bij school om aan een nieuwe dag te beginnen.