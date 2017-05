'Hé, wat doe jij nou? Ik ben ook Feyenoorder!'

Om toestanden zoals afgelopen zondag in het centrum van Rotterdam te voorkomen, doet ME'er John de Wolf in een filmpje een oproep: hou je koest en maak er een feest van.

De beelden van oud-Feyenoorder De Wolf spreken voor zich. Check ze hieronder:

Tegen RTV Rijnmond zegt De Wolf: "Zondag was er toch weer een selecte groep die zich liet gaan. Dan zie je de politie staan en daar word je niet vrolijk van."

"Ik heb na zitten denken wat ik daarin kan betekenen, want waarschijnlijk zit er onder die ME-helm ook een Feyenoordsupporter."

De Wolf kon het niet verkroppen dat zo'n iemand dan een paar stenen naar z'n hoofd krijgt. Hij kroop in de huid van een ME'er en maakte zijn filmpje.

Mét elkaar

Het is de ultieme droom van De Wolf om zondag met iedereen feest te kunnen vieren: "Met elkaar en niet tegenover elkaar."

"Ik loop vaak in de stad en dan zeggen ze tegen me: 'Hey Johnnie, fotootje'. Dan luister ik naar hen. Luister nu een keer naar mij", zegt hij over de oproep in het filmpje.