Monumentale wapenschild Van Waningpand gestolen

Het monumentale wapenschild van de voorgevel van het Rijksmonument Van Waning in Rotterdam-Feijenoord is verdwenen. Dieven hebben het uit de nok van het pand gestolen.

Het Van Waningpand staat in de steigers en is afgedekt met een wit doek en plastic. "Sinds december is het pand ingepakt om het te beschermen tegen winterse weersinvloeden en ter voorbereiding op de grote renovatie", zegt Lode Messemaker, projectleider bij de gemeente Rotterdam.

De steigers zijn gebruikt om het wapenschild te stelen. Onbegrijpelijk, want je hebt er volgens Thieu Knibbeler van Bureau Monumenten niets aan.

"Niemand heeft er wat aan. Het heeft geen waarde, alleen cultuurhistorische waarde. Wie dit doet? Ik heb geen idee", zegt Knibbeler, die het Van Waningpand van groot belang vindt voor de geschiedenis van Rotterdam.

Uitgedacht plan

Er is volgens Messemaker moeite gedaan voor de diefstal, want het wapenschild van honderd kilo zwaar hangt hoog en het is groot. Knibbeler voegt eraan toe: "Ik meen dat het 1.40 meter hoog is en 1 meter breed."

"Het is een schild met wapens en leeuwen erop. Het is in 1903 toegekend door de toenmalige koningin Wilhelmina", zegt Knibbeler.

Aangifte

Messemaker gaat aangifte doen van de diefstal. "Het is gebeurt tussen 29 maart en 1 mei." Dat het nu pas naar buiten wordt gebracht heeft met een aantal dingen te maken.

"We wilden eerst uitsluiten dat betrokkenen het niet uit voorzorg hadden verwijderd", zegt de projectleider.

Hij heeft ook contact gehad met de erven Van Waning: "Ze reageerden verdrietig." Messemaker zegt dat de politie heeft gemeld er prioriteit aan te geven.