Nog een plek waar je Feyenoord kampioen kunt zien worden

Ook in Rotterdam Ahoy kunnen voetbalfans zondag de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo zien. Dat heeft burgemeester Aboutaleb donderdag bekendgemaakt.

In Rotterdam Ahoy komt een groot scherm waar 12.000 supporters kunnen gaan kijken naar de allesbeslissende kampioenswedstrijd voor de Rotterdammers. De kaartjes kosten 10 euro plus 1,50 euro servicekosten. De verkoop verloopt via ticketmaster.

Ook in het centrum van Rotterdam, op het Stadhuisplein, de Binnenrotte en bij Biergarten, kunnen Feyenoordfans terecht voor de wedstrijd.