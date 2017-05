Tbs'er Kijvelanden weet niet waarom hij medewerker doodstak

De tbs'er uit de Kijvelanden in Poortugaal die een medewerker doodstak, zegt niet te weten waarom hij het heeft gedaan. Zijn advocaat sluit donderdag niet uit dat medicijngebruik een rol heeft gespeeld.

De 44-jarige man stak in februari van dit jaar een begeleider van de Kijvelanden dood met een schaar. Volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers hadden beiden geen ruzie.

Medicijnen

De advocaat wijst erop dat zijn cliënt heel veel voorgeschreven medicijnen slikte en daarnaast ook cocaïne, cannabis en Ritalin tot zich nam.

De man stond donderdag voor het eerst voor de rechter in Dordrecht, maar was zelf niet aanwezig. Hij gaat naar het Pieter Baan Centrum om te kijken of hij een stoornis heeft. Daarnaast zullen medewerkers en patiënten van de tbs-kliniek worden gehoord als getuigen.