Van der Gaag: 'Rust constante factor Excelsior'

Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag vindt dat het geheim van Excelsior de rust is binnen de club. De Kralingers speelde zich zondag voor het derde jaar op rij rechtstreeks veilig in de Eredivisie. "Alle gesprekken blijven binnenkamers, wat een enorme rust geeft om gewoon je ding te doen."

De trainer gaf zijn selectie drie dagen vrij na de gewonnen stadsderby tegen Feyenoord. "Als je in zo'n beladen wedstrijd je veilig kan spelen en dat niet kan vieren met de supporters, heb je wel wat verdient", aldus Van der Gaag.

De wedstrijd

Excelsior kan zondagmiddag niet beschikken over de langdurig geblesseerde Hicham Faik en de geschorste Jordy de Wijs. Hagenaar Faik raakte langdurig geblesseerd aan zijn knie in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De Wijs kreeg tegen Feyenoord zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

De Kralingers kunnen zondag meerdere records neerzetten. Bij een overwinning is de ploeg drie uitwedstrijden en vijf Eredivisiewedstrijden ongeslagen. Als de winst zonder tegendoelpunten wordt behaald, is dat de vierde wedstrijd op rij met een clean sheet. Een unicum voor Excelsior.

Rinus Michels Award

Van der Gaag is genomineerd voor de titel trainer van het jaar, de Rinus Michels Award. Volgens de coach is het een bevestiging dat Excelsior echt is goeds gedaan heeft. "Het is een mooie erkenning. Voor mij, de technische staf en zeker voor Excelsior."

ADO Den Haag-Excelsior begint zondag om 14.30 en is te volgen via de livestream op onze site.