Spijkenisser doodde vrouw vanwege waandenkbeelden

Gouwestraat Spijkenisse. Foto: MediaTV

De man die in augustus van het vorig jaar zijn ex-vrouw doodsloeg in Spijkenisse, leed aan waandenkbeelden. Hij dacht dat zijn ex-vrouw een complot tegen hem had gesmeed. Volgens deskundigen is hij ontoerekeningsvatbaar.

De 37-jarige man sloeg haar met een beeld dood in haar woning in de Gouwestraat in Spijkenisse. Hij was op dat moment dakloos en had grote psychische problemen. De verdachte staat terecht in Dordrecht. De strafeis wordt later deze donderdag bekendgemaakt.