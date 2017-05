Drugslab Leerdam was geen drugslab

Brandweer, Foto: Thijs Kern

Het 'drugslab' dat woensdag in Leerdam werd gevonden, is geen drugslab. Dat meldt de politie een dag later.

Uit onderzoek blijkt dat in het pand aan de Parmentierstraat geen spullen zijn gevonden die strafbaar zijn voor het maken van verdovende middelen.. In eerste instantie ging de politie uit van een drugslab en werd een 47-jarige Leerdammer aangehouden. De man is weer vrijgelaten. Meerdere panden aan de Parmentierstraat werden ontruimd na de inval van de politie. Een landelijk team heeft het pand daarna onderzocht en vond uiteindelijk wel enkele chemische stoffen. De Omgevingsdienst gaat die onderzoeken en bekijken of het bedrijf in overtreding is geweest.