Kiki Bertens uitgeschakeld in Madrid

Kiki Bertens

Kiki Bertens is in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Madrid uitgeschakeld. Anastasija Sevastova was in twee sets te sterk voor de tennisster uit Berkel en Rodenrijs. Het werd 3-6 en 3-6.

Bertens bereikte de laatste acht door achtereenvolgens Ekaterina Makarova, Timea Bascinszky en Irina-Camelia Begu te verslaan. Tegen Sevastova, die in de tweede ronde nog de als tweede geplaatste Karolina Pliskova aan de kant had gezet, kwam de nummer 19 van de wereld er niet aan te pas. Sevastova speelt in de halve finales tegen de Roemeense Simona Halep, die won van Coco Vandeweghe.