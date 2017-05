Woninginbraak Barendrecht

Terwijl bewoners aan de Korenbloem in Barendrecht liggen te slapen, wordt bij een woninginbraak een pinpas en de bijbehorende pincode weggenomen. Later wordt er geld opgenomen bij de pinautomaat aan de Dordtselaan in Rotterdam door deze man.