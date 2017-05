Aboutaleb: alcoholverbod zware maatregel, maar wel nodig

Burgemeester Aboutaleb praat de pers bij over de maatregelen

Het verbod komende zondag op de verkoop van alcohol in het centrum van Rotterdam is een zware maatregel, maar wel noodzakelijk. Dat zei burgemeester Aboutaleb donderdag in een toelichting op de maatregelen rond de tweede kampioenswedstrijd van Feyenoord.

De maatregel moet ongeregeldheden als die van afgelopen zondag voorkomen. Relschoppers vochten na afloop van de verloren kampioenswedstrijd tegen Excelsior in het centrum van de stad met de ME en richtten vernielingen aan. De politie arresteerde 117 voetbalvandalen. ''Alcohol in combinatie met drugs is de grootste boosdoener bij dit soort rellen'', aldus de Rotterdamse burgemeester. Er was volgens hem toen veel illegaal alcoholgebruik op straat. ''Als je ziet dat de Coolsingel bezaaid ligt met van die blikjes en soms helaas ook mensen die glas meenemen, dan denk ik: 'Burgers denk alsjeblieft na over de effecten daarvan'.'' Verbod

Komende zondag mag er in een groot deel van het centrum van de stad rond de kampioenswedstrijd van Feyenoord geen alcohol verkocht worden. Het duel in de Kuip begint om 14:30 uur. Het gaat om het gebied tussen Rotterdam Centraal, de West-Kruiskade, de Nieuwe Binnenweg en het Churchillplein. Horecazaken mogen wel gewoon alcohol schenken. Tweehonderd relschoppers

Na het verlies van Feyenoord afgelopen weekend braken er rellen uit in het centrum van Rotterdam. Daar waren volgens burgemeester Aboutaleb zo'n tweehonderd mensen bij betrokken. De politie hield ruim honderd mensen aan en is nog op zoek naar andere verdachten. Woensdag werden de beelden van tien verdachten online gezet met de oproep zich te melden. Donderdag verschenen nog eens tien foto's van relschoppers op politie.nl.