Massop nog een seizoen bij Excelsior

Milan Massop

Milan Massop speelt ook volgend seizoen bij Excelsior. De optie in zijn contract wordt gelicht. De 23-jarige verdediger kwam in de zomer over van FC Eindhoven.

Massop kwam mee in de voetsporen van Mitchell van der Gaag. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd in Eindhoven. Waar de verdediger in het begin genoeg moest nemen met een plaats op de reservebank, veroverde hij na de winterstop een basisplaats als linksback. Massop speelde tot dusver 14 wedstrijden voor de huidige nummer 11 van de Eredivisie. Daarin scoorde hij één keer, dat was de 3-0 tegen Heerenveen.